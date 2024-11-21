Bursa'da Fırtına Sonrası Zarar: Ağaçlar ve Eşyalarda Hasar

Bursa'da fırtına yüzünden ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi, araçlarda hasar meydana geldi.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Rüzgarda kopan çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği bazı araçlarda hasar oluştu.

Alemdar Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç elektrik tellerine takıldı.

Soğanlı Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın demir korkulukları da şiddetli rüzgarda devrildi.