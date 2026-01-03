Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan lodos rüzgarı, konteyner yapıların yola sürüklenmesine ve ağaçların araçların üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda otobüs durağı da zarar gördü.

KONTEYNER YAPILAR SÜRÜKLENDİ, AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa'da, saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkilerken, Orhaneli yolu üzerindeki konteyner yapılar yola sürüklenip devrildi. Otobüs durağı da kuvvetli rüzgara dayanamazken, kökünden sökülen bir ağaç ise hafif ticari araçların üzerine devrildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
