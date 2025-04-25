Bursa'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tasarlayarak öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö. (29) ile 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel