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Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'da firari hükümlü yakalandı

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Bursa'da hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 45 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bursa'da hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 45 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 suç kaydı bulunan ve dolandırıcılık suçundan aranan, 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası da olan T.K'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Nilüfer ilçesindeki evine geleceği tespit edilen T.K, bu adreste yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

Jandarma JASAT Bursa Güncel Haberler

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