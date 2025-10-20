Bursa'da Firari Hükümlü Ormanlık Alanda Yakalandı

BURSA'da 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, H.O.'nun yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, H.O.'nun ormanlık alanda kaldığı belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Özgül ATABEY Kamera: Bursa,