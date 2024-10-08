Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Filistinli Sağlık Çalışanlarına Destek Protestosu

Bursa'da Filistinli Sağlık Çalışanlarına Destek Protestosu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için protesto gösterisi düzenlendi. Eylemde, kanı temsilen kırmızı kostümler giyen öğrenciler, Gazze'ye destek mesajları verdi.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve BUÜ Öğrenci Toplulukları tarafından, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'de öldürdüğü sağlık çalışanlarını anmak için gösteri düzenlendi.

Protestoda göstericiler Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için kanı temsilen kırmızıya boyalı kostümlerle yerde yattı. Protestocuların yanlarına, isimleri ve mesleklerinin yazılı olduğu notlar bırakıldı.

Yerlere oyuncaklar, ayakkabılar ve terlikler bırakıldığı eylemde göstericiler, Filistin bayrakları, kefiye ve savaş karşıtı pankartlarla Gazze'ye destek mesajı verdi.

"Filistin'de, Gazze'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı"

Üniversite öğrencilerinden Fatma Zehra Keskin, AA muhabirine, benzer bir gösterinin Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldığını söyledi.

Sosyal medyada bu gösteriyi görür görmez arkadaşına gönderdiğini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Arkadaşıma, 'Böyle bir şey yapabilir miyiz? Nasıl olur?' diye sordum. O da aynı şeyi düşünmüş. Sonrasında bunu hocalarımıza söyledik, danıştık. Daha sonra eylemin hazırlanma sürecine başlandı. Çarşafları evde kardeşimle boyayarak yaptık. Bizim amacımız, burada farkındalık yaratmak. Ne kadar eylemler, yürüyüşler yapılsa da bir yerde eksik kaldığını fark ettim. Simülasyon tarzında bir etkinliğin insanlara farkındalık oluşturmak için iyi bir yöntem olduğunu düşündük. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Çok doluyum. Eylemin yapılabilmesi bile çok büyük bir şey bizim için ve bunun fikrini yürütenler arasında olmak da ayrı bir gurur."

Savaşın en yakın zamanda bitmesini temenni eden Keskin, "Filistin'de, savaşın ortasında, canını ortaya koyan sağlık çalışanlarına ayrı bir saygım var. Umarım daha çok doktor, daha çok basın mensubu, daha çok sağlık çalışanı, çocuk, kadın öldürülmez." dedi.

Öğrenci Esin Aydın da güzel bir eylem gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bunu yapmamızın amacı, insanlara halen zulmün devam ettiğini gösterebilmek. Şu an birçok insan artık umursamıyor. Artık Filistin'de bir şeyler olmuyor gibi, umursamaz bir şekilde davranıyorlar. Hala zulmün devam ettiğini gösterebilmek için böyle bir eylem yaptık." ifadesini kullandı.

Üniversitede asistanlık yapan Tarık Yaşa da eylemi, çok kapsayıcı ve interaktif bulduğunu belirterek, "Arka taraftan seslerin geldiğini duydum. Aynı zamanda yolda ceset görüntüleri var. Bir yandan arkadaşların tuttukları pankartlar, afişler. Bir nevi Filistin'de, Gazze'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı bende. Çok etkileyici buldum açıkçası. Yapılan klasik yürüyüşler, slogan atmalardan ziyade bu eylemleri amacına yönelik daha etkili buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Uluslararası İlişkiler Uludağ Üniversitesi İnsan Hakları Politika Filistin İsrail Güncel Yaşam Gazze bursa

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.