Bursa'da Filistinli Öğrenciler İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinli Öğrenciler Topluluğunca protesto edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya gelen topluluk üyeleri, pankart ve sloganlarla İsrail soykırımına tepki gösterdi.

Topluluk adına yapılan basın açıklamasında, Gazze'nin 551 gündür İsrail kuşatmasında olduğuna dikkat çekildi.

Son aylarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerin uluslararası toplumun vicdanını derinden sarsacak boyutlara ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Mart 2025 itibarıyla İsrail'in ateşkese rağmen bölgedeki askeri operasyonları sonucunda 1000'den fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış, on binlercesi yerinden edilmiştir. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik ilan ettiği topyekun kuşatma kapsamında bölgeye insani yardım girişlerinin durdurulduğu, temel yaşam malzemeleri olan gıda, su ve ilaç akışının engellendiği belirtilen açıklamada, "Birleşmiş Milletlerin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı başta olmak üzere birçok uluslararası yardım kuruluşunun çalışmaları ya askıya alınmış ya da sistematik biçimde engellenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Toplanan kalabalık, açıklama sonrası ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.