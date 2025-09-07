Haberler

Bursa'da Filistin'e Destek Gösterisi: Gazze Soykırımı Kınandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verildi. Katılımcılar, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirirken, Türkiye'nin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ettiler.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir araya gelenler, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Bursa Gazze Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelenler, Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Recep Karaoğlu, Gazze'de yaşananların "çatışma" ya da "savaş" kavramlarıyla açıklanamayacağını, açıkça soykırım olduğunu belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın onurunu savunan, adalet arayışını temsil eden tarihi bir girişim olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Bununla birlikte Türkiye, filo ile sürekli iletişim kurarak koordinasyonu üstlenmelidir. Sumud Filosu'nun rota boyunca güvenliği için gerektiğinde askeri ve güvenlik desteği sağlamalı, olası engelleri önlemeli ve filonun Gazze limanlarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda tarihsel ve manevi sorumluluk taşıdığını söyleyen Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze, yalnızca Filistin'in değil, bütün ümmetin imtihanıdır. Gazze'deki çocukların gözyaşı, ümmetin sessizliğine yönelmiş bir feryattır. Hiçbir Müslüman bu zulme sırtını dönemez, bu soykırımı görmezden gelemez. Ümmet, tarihin en kritik sınavlarından birindedir, ya mazlumların yanında dimdik duracak ya da suskunluğuyla zalimlerin suçuna ortak olacaktır.

Bizler, ümmete çağrımızı yineliyoruz. Gazze için sesinizi yükseltin, bulunduğunuz her yerde zulme karşı çıkın. Dualarınızı eylemlerinizle, yardımlarınızı dayanışmayla pekiştirin. Hangi coğrafyada olursanız olun, bu davayı kendi davanız bilin. O halde unutmayalım. Gazze'yi savunmak, insanlığı savunmaktır. Gazze'ye omuz vermek, kardeşliğimize ve ümmet bilincimize omuz vermektir."

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
