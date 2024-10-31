Bursa'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'ye yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.