Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bursa'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü şüphelisi 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Cumhuriyet Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title