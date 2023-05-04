Bursa'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü şüphelisi 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel