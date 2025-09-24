Bursa'da FETÖ Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirildi ve gözaltında olan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İzmir'de operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda, N.Ç, A.F.A, V.Ş, Z.Ö. ve R.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel