Bursa'da fenalaşarak orta refüjdeki demirlere çarpan sürücü yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşarak kontrolünü kaybeden otomobil sürücü, orta refüjdeki demirlere çarparak yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde fenalaşarak kontrolünü kaybeden otomobil sürücü, orta refüjdeki demirlere çarparak yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bursa - Ankara kara yolu Kalburt Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Nadir A, 34 FAE 201 plakalı otomobiliyle karayoluna çıktığı sırada fenalaşıp orta refüjde bulunan koruma demirlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Nadir A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucu karayolunun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin karayoluna çıktıktan sonra orta refüjde bulunan koruma demirlerine çarptığı anlar görüldü. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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