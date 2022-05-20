Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Hafza Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

Annesi ve babasıyla dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz, kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ailesi ve yakınları, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze toprağa verildi

Minik Hafza'nın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Örnekköy Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden anne Sümeyra ile baba Emrah Yılmaz, ayakta durmakta güçlük çekti. Hafza Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bu arada Hafza Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin otopsi için alınan örneklerin incelenmesinden sonra belli olacağı öğrenildi.