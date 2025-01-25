Bursa'da Fabrikada Yangın: Yangın Söndürüldü, Fabrika Kullanılamaz Hale Geldi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve fabrika kullanılmaz hale geldi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tahtalı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrika kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel