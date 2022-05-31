Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4) - Haberler

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Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4)

YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın İnegöl ilçesinde patlamayla birlikte yangın çıkan fabrikadaki zarar, dronla görüntülendi.

YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlamayla birlikte yangın çıkan fabrikadaki zarar, dronla görüntülendi. Aydın Toprak ile Ömer Coşgun isimli işçilerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 7 kişinin de yaralandığı patlamanın talaş kazanının yanında bulunan jeneratörden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken; UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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