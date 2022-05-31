Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3) - Haberler

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Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Patlama İnegöl Bursa Güncel Haberler

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