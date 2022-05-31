Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3) - Haberler

Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel