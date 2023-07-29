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Bursa'da fabrikada patlama... Atölyedeki boya kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal işleme atölyesindeki boya kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle işyeri savaş alanına döndü ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İşyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da fabrikada patlama... Atölyedeki boya kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren metal işleme atölyesindeki boya kazanı patladı. Patlamanın ardından işyeri savaş alanına döndü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle işyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi. İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İşyeri savaş alanına döndü. Olay sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şenve ağabeyi Talha Şenhafif şekilde yaralandı.

2 araç hasar gördü

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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