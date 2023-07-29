Bursa'da fabrikada patlama... Atölyedeki boya kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal işleme atölyesindeki boya kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle işyeri savaş alanına döndü ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İşyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.