Bursa'da Fabrikada İşçi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada, vinçle indirilen makinenin altında kalan 35 yaşındaki işçi Soner Saruhan yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, Saruhan'ı makinenin altından çıkardı ancak kurtaramadı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada vincin indirdiği makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Soner Saruhan (35), vinç tarafından iş yerine indirilen makinenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı makinenin altından çıkarılan Saruhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saruhan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel