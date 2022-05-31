Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Kadir İnci - Güncel

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