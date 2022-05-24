Bursa'da fabrika yangını - Haberler

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Bursa'da fabrika yangını

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Bursa'da fabrika yangını

Osmangazi'de bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Osmangazi'de bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ovaakça Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki otomotiv yan sanayi ürünleri üreten bir fabrikadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken üst kattaki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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