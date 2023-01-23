Bursa'da fabrika duvarına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika duvarına çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika duvarına çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.
Karapınar Mahallesi Duraner Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 UUT 50 plakalı otomobil sürücüsü Ercan Y, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fabrikanın duvarına çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ercan Y, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel