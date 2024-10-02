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Bursa'da Fabrika Çatısında Yangın Çıktı, Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'da Fabrika Çatısında Yangın Çıktı, Ekipler Hızla Müdahale Etti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomotiv yedek parçası fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

İtfaiye bursa

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