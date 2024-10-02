Bursa'da Fabrika Çatısında Yangın Çıktı, Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.