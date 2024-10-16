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Bursa'da Fabri·ka İşçi·lerini Taşıyan Servis Otobüsü Yangın Çıkardı

Bursa'da Fabri·ka İşçi·lerini Taşıyan Servis Otobüsü Yangın Çıkardı
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Bursa'da bir servis otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İşçiler tahliye edildi, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İşçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi mevkisinde saat 15.30 sıralarında fabrika işçilerini taşıyan otobüs, motor kısmından alev aldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler otobüsten tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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