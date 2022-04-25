Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın ait olduğu firma yetkilisi konuştu Açıklaması

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağının ait olduğu havacılık firması yetkilisi S.P. uçağı kullanan Murat Avşar'ın (32) lisansını yükseltmek için saat doldurma uçuşu yapmak amacıyla havalandığını bildirdi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan S.P. Furkan Otkum'un (29) uçakta gözetmen pilot olarak bulunduğunu belirtti.

Uçağı Murat Avşar'ın kullandığını aktaran S.P. "Murat Avşar da pilot. Lisansını yükseltmek için saat dolduruyordu. Saat doldurma uçuşu yapıyordu yani, 10 saat dolduracaktı. Bu 10 saat uçuştan sonra havayolları için eğitimine devam edecekti. Saat doldurmanız gerekiyor, sonrasında üst kura geçiyorsunuz." dedi.

Uçağın tırmanışına ve kalkışına bakıldığında düşme sebebinin teknik arıza olmadığını savunan S.P. "Uçak içinde ne yaşandığını bilemiyoruz küle döndüğü için." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yangın çıkmış, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yangını söndüren ekipler, Otkum ve Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.