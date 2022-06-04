Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

Evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Yağız Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği evde bulunan Hakan ve Busenur Bayındır ile onları dışarı çıkarmaya çalışan komşuları Levent Karabıyıkoğlu dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa sürede söndürülen ve evde büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Fatih Çapkın - Güncel Güncel Haberler

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