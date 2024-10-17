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Bursa'da Ev Yangınında 70 Yaşındaki Felçli Hasta Yaralandı

Bursa'da Ev Yangınında 70 Yaşındaki Felçli Hasta Yaralandı
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Osmangazi ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında ağır yaralanan felçli hasta Muhammet Çalışkan, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çalışkan, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

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