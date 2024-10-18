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Bursa'da Ev Yangını 3 Evi Kül Etti

Bursa'da Ev Yangını 3 Evi Kül Etti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın, iki bitişik eve daha sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhaneli ilçesi kırsal Kabaklar Mahallesi'nde bulunan Tahir Asa'ya ait evde, bilinmeyen nedenden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan Ali Osman Asa ve Ahmet Ateş'in evine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye Bursa, Harmancık ve Keles'ten takviye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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