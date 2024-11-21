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Bursa'da Ev Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Ev Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin kapısını kırarak 30 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, evin boş olduğunu tespit ettikten sonra içeri girdi ve parayı alarak kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin kapısını kırarak içeri girip yaklaşık 30 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu 3 zanlı, kiraladıkları araçla Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evin önüne geldi.

Burada evi kontrol eden şüpheliler, evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde bulunan yaklaşık 30 bin lira nakit parayı çalan zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.İ. B.H. ve M.İ. olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ. ve B.H. tutuklanırken M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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