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Bursa'da ev hırsızı ev sahibini boynundan yaraladı

Bursa'da ev hırsızı ev sahibini boynundan yaraladı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde hırsızlık yaparken ev sahibiyle karşılaşan hırsız, çıkan arbedede ev sahibini boynundan yaralayarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

BURSA'da eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Mehmet E.'yi, çıkan arbedede boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pirinçlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesine gelen Mehmet E.(29), yatak odasından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine odaya giren Mehmet E., hırsızla karşılaştı. Odada çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, kendisini yakalamaya çalışan ev sahibini bıçakla boynundan yaralayıp evden kaçtı. Bu sırada, olayı fark eden komşular yaralı Mehmet E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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