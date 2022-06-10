Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Geçtiğimiz gün Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz gün Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derelerde taşkın meydana gelirken, yollar suyla kaplandı. Çıkan hortum ise korkuya neden oldu.

Bursa'nın merkezinde ve çevre ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla kaplanırken, derelerde taşkın yaşandı. Sağanak yağışın tadını ise çocuklar çıkardı. Suyla kaplanan yolda oynayan çocukların eğlence dolu anları cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede tüm şehirde etkisini gösteren sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur /İHA)

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