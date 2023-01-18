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Lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

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Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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