Bursa'da Etil Alkol Operasyonu: 4 Bin 440 Litre Ele Geçirildi

Bursa'da Etil Alkol Operasyonu: 4 Bin 440 Litre Ele Geçirildi
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Bursa'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak içki yapımında kullanıldığı belirlenen 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirilirken, depo sahibi gözaltına alındı.

BURSA'da, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 4 bin 440 litre etil alkol ile üretiminde kullanılan 2 filtre tüpü ele geçirildi. Depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde C.M.K.'ye ait depoda, kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin sonrası depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 4 bin 440 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 2 filtre tüpü ele geçirilirken, depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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