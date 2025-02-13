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Bursa'da Esnaf ve Kooperatifler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Bursa'da Esnaf ve Kooperatifler İçin Eğitim Programı Düzenlendi
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, esnaf, kooperatif ve mali müşavilere yönelik pazarlama, e-ticaret, ihracat ve mevzuat eğitimi düzenledi. Programda, Bursa'daki kooperatif sayısı ve gelecekteki destekler vurgulandı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından esnaf, kooperatif ve mali müşavirlere yönelik pazarlama, e-ticaret, ihracat ve mevzuat eğitimi verildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) programda konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, 2025'in Birleşmiş Milletler tarafından "Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar" sloganıyla Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bursa'da toplam 1330 kooperatifin bulunduğunu belirten Aslanlar, bunun yanı sıra 59 kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifinin bulunduğunu kaydetti.

Aslanlar, 2025'te esnafa yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Bursa'da 41 bin 337 esnafımıza 9 milyar 327 milyon lira kredi kefalet usulüyle esnafımızın bu zor şartlarda desteklendiğini görmekteyiz." dedi.

Kooperatiflerin geçen yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Aslanlar, kooperatiflerin bundan sonra da bölgesel kalkınmaya daha büyük katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı da kooperatif sayısı kadar bu kooperatiflerin gücünün de önemli olduğunun ifade ederek "Çok kooperatif değil, çok ortaklı güçlü kooperatiflere ihtiyacımız var. Onun için mümkün olduğu kadar hangi meslek dalında yaparsak yapalım kooperatifleşmeyi daha çok ortakla o işi götürmeye çalışalım." dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Çelebi de Bursa'da bütün üreticilerin merkezde toplanarak büyük bir bütçeyle ihracata yönelmesi gerektiğini dile getirerek, birlik olarak olarak her daim esnafın ve üreticinin yanında olduklarının altını çizdi.

Programda, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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