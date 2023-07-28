Bursa'da Esnaf Süpürgeyle Gençlerin Kavgasına Müdahale Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, bir esnaf elindeki süpürgeyle kavga eden gençleri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin kavgasına esnaf süpürgeyle müdahale etti.

Olay saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Karşılıklı yürüyen iki genç arasında iddiaya göre yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga sırasında iş yerinin önünü süpüren bir esnaf, kavga eden gençleri elindeki süpürgeyle ayırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA