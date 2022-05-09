Bursa'da eski sevgilisini darbettiği öne sürülen sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

BURSA (AA) - Bursa'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisini zorla otomobile bindirip uzaklaştırdıktan sonra darbettiği öne sürülen sanık ile araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre Ö. ve Ozan B, müşteki Burcu Can, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

İddia makamı, mütalaasında, Emre Ö'nün "birden fazla kişi tarafından birlikte hürriyeti tahdit" ve "hakaret", Ozan B'nin ise "birden fazla kişi tarafından birlikte hürriyeti tahdit" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mütalaada 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Emre Ö, aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Hakkında 4 yıla kadar hapis istenen Ozan B. ise "Pişmanım. Olayın buraya geleceğini bilmiyordum." dedi.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

"Sanık, önleyici tedbir kararı aldırmış"

Müşteki vekili avukat Cansu Zeytinoğlu, AA muhabirine, müvekkilinin maruz kaldığı suçlar nedeniyle verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının, karşı tarafın itirazı neticesinde kaldırıldığını söyledi.

Sanık tarafından koruyucu tedbir kararı aldırıldığını belirten Zeytinoğlu, "Müvekkilimin şu anda herhangi bir koruma kararı bulunmazken, karşı tarafın talebi üzerine müvekkilime karşı önleyici tedbir kararı verildi. Bu karara karşı yapmış olduğumuz itirazımız reddedilmiştir. Mağdur edilen müvekkilimin korunması ve sanığın gereken cezayı alması için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesinde Ekim 2021'de iddiaya göre Burcu Can, bir eğlence merkezinde karşılaştığı eski erkek arkadaşı tarafından zorla araca bindirilerek darbedilmişti. Darp raporu olan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Emre Ö. tutuklanmış, aracı kullanan Ozan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme hakimi, geçen celse sanık Emre Ö'nün tahliyesine karar vermişti.