Bursa'da Eski Şantiye Alanında Yangın

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, eski şantiye alanında çıkan yangında konteyner, kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi ilçesi Fındıklı Yolu üzerinde, Kale bölgesindeki eski şantiye alanındaki konteynerde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürülürken, boş olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.