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Bursa'da Eski Eşine Tiner Atarak Bıçaklayan Kadına Hapis Cezası

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Bursa'da eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 13 yıl 4 aya indirdi.

Bursa'da, eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ülkü A. (39), eski eşi Refik A. (50) ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Olaydan önce eşi hakkında devam eden bir istismar soruşturması olduğunu, bu sebeple sinirli olduğunu belirten Ülkü A, öldürme kasıyla değil yaralama kastıyla hareket ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimiyle 13 yıl 4 aya indirdi.

Heyet, "hakaret" suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay

Boşandıktan sonra ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Y. (20) ve Refik A'dan olan kızı P.A.A. (3) ile yaşamaya başlayan Ülkü A, 17 Mayıs'ta tartıştığı eski kayınpederi H.A'yı darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılmıştı.

Ülkü A, 5 Ağustos'ta kızları P.A.A'yı almaya gelen Refik A'yı yüzüne tiner atıp ardından bıçaklamıştı.

Yaralanan Refik A, özel bir hastanede tedavi altına alınmış, ev hapsindeki Ülkü A. ise tutuklanmıştı.

Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Mahkeme Ceza Şiddet Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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