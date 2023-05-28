Bursa'da eski eşine ateş açan şüpheli onun arkadaşını yaraladı

Bursa'da eski eşine silahla ateş eden zanlı, aynı evdeki başka bir kadını yaraladı. Yusuf K, yaklaşık 1,5 yıl önce boşandığı Zeynep Ç'nin evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı ve Yusuf K, tabancayla Zeynep Ç'ye doğru ateş açtı. Zeynep Ç'nin arkadaşı Nesrin S, kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Nesrin S'nin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.