Haberler

Bursa'da balkondan düşerek ölen kadının eşinin yargılandığı davada karar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin balkondan düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili tutuklu sanık Ayhan Y, yeterli delil bulunamadığı için beraat etti. Maktulün yakınları karar sonrası tepki gösterdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık beraat etti.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Y, olayda hayatını kaybeden Özge Y'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin vekilleri ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanık, maktule yönelik fiziksel veya psikolojik müdahalesi olmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın başucundaki kitaplara kadar incelediklerini belirterek, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan yeterli delil bulunamadığını, bu sebeple sanığın beraatine hükmettiklerini bildirdi.

Maktulün yakınları, duruşmanın ardından beraat kararına tepki gösterdi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Özge Y, geçen yıl 7 Temmuz'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ayhan Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti

30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı

Tutuklu belediye başkanının makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı