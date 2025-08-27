Bursa'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Adliyeye Sevk Edildi

VÜCUDUNDA 9 BIÇAK DARBESİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde parkta eşi Sevgi Şendilek'i bıçaklayarak öldüren Doğan Şendilek'in, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, çoğu sırtında olmak üzere vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edildiği öğrenilen Sevgi Şendilek, Kanberler Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,