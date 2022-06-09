Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında - Haberler

Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında Bursa'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (41) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti. Savunmasını yapan sanık Necati G, kızının verdiği ifadede, eşini saçından tutup yerde sürüklediğine yönelik iddiasının doğru olmadığını öne sürdü. Olaydan önce metamfetamin kullandığını ve bu sebeple halüsinasyon gördüğünü ileri süren sanık, olayın kazara gerçekleştiğini, eşini kasten öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Osmangazi ilçesinde 31 Ağustos 2021'de Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Güncel Haberler

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