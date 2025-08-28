Bursa'da Eşini 9 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde eşi Sevgi Şendilek'i (27) 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Doğan Şendilek (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Roman ailelerin yaşadığı İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'DAHA ÖNCEDE EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek kısa sürede yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek'in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi. Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Sevgi Şendilek'in cenazesi, Kanberler Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.