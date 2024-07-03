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Bursa'da Eşi ve Eniştesini Vuran Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Bursa'da evi terk eden eşi Büşra G.'yi suçlayan ve tartışma çıkaran Erol G., hem eşini hem de eniştesini tabancayla yaraladı. Mahkeme, Erol G.'yi 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

BURSA'da evi terk eden eşi Büşra G.'yi (33) "Çocuklarımı görmek istiyorum" diyerek çağırıp, mini etek giymekle suçlayıp, ardından cep telefonunu kontrol etmek isteyince çıkan tartışmada hem onu hem de yanındaki eniştesi İ.E.'yi (38) tabancayla bacaklarından vuran Erol G. (35), 'kasten yaralama' suçundan toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan 2 çocuk babası Erol G., geçimsizlik nedeniyle çocuklarını alıp, Denizli'deki yakınlarının yanına giden 13 yıllık eşi Büşra G.'yi, "Kızımı ve oğlumu görmek istiyorum" diyerek Bursa'ya çağırdı. Çocukları ve eniştesi İ.E. ile yanına gelen Büşra G.'nin otomobiline binen Erol G., gece kulübünde çalışmakla suçladığı eşine, "Neden mini etek giyiyorsun? Eniştenin yanında bu şekilde gezmeye utanmıyor musun? Herkesin namusu var" diyerek çıkıştı. İddiaya göre, mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu istediği Büşra G.'den olumsuz yanıt alan Erol G., ruhsatsız tabancasıyla çocuklarının yanında, eşi ve kendisine engel olmak isteyen eniştesini bacaklarından yaraladı. Mobese kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan Erol G. yakalanıp, gözaltına alındı. Erol G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erol G. hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÜSTÜNDE MİNİ ETEK GÖRÜNCE KIZDIM'

Tutuklu sanık, duruşmada, "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. 1 gün ismini Murat olarak tanıtan birisi, bana sosyal medyadan ulaşarak, eşimin Denizli'de bir gece kulübünde çalıştığını söyledi. Eşim Büşra'yı aradım. Çocuklarımı görme bahanesi ile Bursa'ya çağırdım. Eniştesi ile yanıma geldiler. Bir süre arabada oturduk, tartışmaya başladık. Eşimin üstünde mini etek görünce ona kızdım. Sonra telefonunu istedim, vermedi. Bana eniştesi ile hakaret etti, ben de korkutmak için yere ateş ettim. Kurşun bacaklarına isabet etti, pişmanım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ'

İ.E.'nin de şikayetçi olduğu duruşmada Büşra G., eşinin kendisini sürekli tehdit ettiği için evden ayrıldığını söyleyerek, "Denizli'de ikamet ederken eşim bayramın 2'nci günü, çocuklarını görme bahanesi ile beni yanına çağırdı. Eniştemle çocukları alarak, yanına gittik. Eteğimi göstererek, 'Sen nasıl böyle giyinirsin' diyerek bana tehditler savurdu. Elini beline götürerek, çocuklarımın gözü önünde ateş etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'BU DOSYA, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DEĞİL'

Sanık avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin, müştekilerin hayati bölgelerine ateş etme imkanı olduğu halde etmediğini, sadece yere doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Bu dosya, öldürmeye teşebbüs değil; kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkil, yaraladığını kabul ediyor. Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı bellidir" dedi.

2'nci duruşmada tahliye olan Erol G. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, son savunmasında "Çok pişmanım" diyen tutuksuz sanığa, eşini ve eniştesini 'kasten yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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