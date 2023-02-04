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Bursa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

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Bursa'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Yavuzselim Mahallesi'ndeki evlerinde Cengiz A. ile eşi Tuğba A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz A, yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba A, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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