Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bursa'da erkek cesedi bulundu

Bursa'da erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Bursa'da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok'a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok'a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok'un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu Osmangazi Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title