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Bursa'da Engelli ve Sahipsiz Kediler İçin Özel Bir Yaşam Merkezi Kuruldu

Bursa'da Engelli ve Sahipsiz Kediler İçin Özel Bir Yaşam Merkezi Kuruldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, engelli ve sahipsiz kediler için 18 yıldır hizmet veren bir merkezde, yaklaşık 200 kedi bakım altına alınıyor. Merkezde kedilere özel 2 villa ve gelişmiş sağlık hizmetleri sunuluyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, engelli ve sahipsiz kediler 18 yıldır belediyenin kurduğu merkezdeki 2 villada yaşamını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesince 114 dönüm arazide kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde sahipsiz, cins ve engelli kedilerin bakımı gerçekleştiriliyor.

Tesisteki yaklaşık 200 kedi, 25 metrekare taban alanına ve 8'er metre yüksekliğe sahip 2 villada yaşamına devam ediyor. Günde yaklaşık 10 kilogram kuru mamayla beslenen kediler, soğuk havalarda villalarda yakılan sobayla ısınıyor.

Ameliyathanelerin de bulunduğu merkezde her yıl yüzlerce hayvan tedavi edilip sahiplendiriliyor.

"Tesiste 60 personel çalışıyor"

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, AA muhabirine, merkezde ameliyathaneler, postoperatif (ameliyat sonrası) bakım üniteleri, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar, ultrason, röntgen odaları ve karantina alanları gibi bölümler de olduğunu söyledi.

Tesiste birbirinden bağımsız 23 binanın bulunduğunu dile getiren Özdemir, "Kedilerin ve köpeklerin olduğu alanlar tamamen alttan ısıtmalı. Otomatik suluk ve yemliklerin olduğu bir tesis. Tesiste 60 personel çalışıyor. Bunlardan 8'i veteriner hekim, 8'i veteriner teknikeri. Geri kalanları büro elemanları ve toplama ekiplerinden oluşuyor." dedi.

Yaşam merkezinde sadece kuru mama ile beslenme yapıldığını belirten Özdemir, "Tesiste cerrahi ünite, poliklinik, karantina ünitesi, ilk kabul ünitesi, köpekler için doğal yaşam alanları, kedi tedavi ünitemiz ve köpekler için yeni tasarlayacağımız ameliyathane ünitemiz mevcut." diye konuştu.

Özdemir, tesiste kediler için Osmanlı mimarisine özgü 2 villanın bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Villalarda daha çok doğada yaşayamayacak, rehabilite edildikten sonra alındığı ortama bırakılamayacak, sakat, yaşlı, engelli, kör ve sahiplendirmeye açık olan kediler yaşıyor. Sokakta yaşayamayacak olan kedileri barındırıyoruz ve buradan sahiplendirme yapıyoruz. Villalarımız tamamen ahşap, her bir villa yaklaşık bir dönüm. İki katlı içerisinde sobalar bulunuyor. Her birinin ayrı ayrı yemlikleri, sulukları, yatakları, altlıkları içeride ve dışarıda kum havuzları bulunuyor. Buradaki kediler mikroçipli, kayıt altında, kısır ve düzenli aşıları yapılıyor."

Kadir Özdemir ayrıca 70 metrekarelik 4 kedi tedavi ünite odalarının bulunduğunu anlattı.

Tesiste 2024'te 10 bin 299 kedi rehabilite edildi

Tesiste geçen yıl 10 bin 299 kedinin rehabilitasyonunun yapıldığını ve bunlardan 338'inin sahiplendirildiğini ifade eden Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Mutlu Patiler Projesi kapsamında hayvanseverler, mahalle ve sokaklarında baktıkları kedileri haftanın 3 günü tesise getirip kısırlaştırma hizmeti aldılar. 1047 kediyi kısırlaştırıp aldığımız ortama geri bıraktık. Hem halk hem de çevre sağlığı açısından faydalı bir çalışma oldu. Kısırlaştırmalarda mikroçip, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamaları yapılarak kediler alındığı ortama geri bırakıldı."

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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