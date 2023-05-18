Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı

Bursa'da engelli 9 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yaptı, teskere aldı.

İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Törene aileleriyle gelen 9 zihinsel ve bedensel engelli genç, jandarma üniforması giydi.

Komutanlığın spor salonunda hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Köse, temsili askerlik yapan erleri tebrik etti.

Köse, engelli vatandaşlara bir gün süreyle askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından beri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içindeyiz. Sevgili Mehmetçikler, sizler burada hep özlemini duyduğunuz askerlik hizmetini bir günlük de olsa yerine getirerek ve şanlı bayrağımıza el basarak, bizlerin huzurunda kutsal askerlik görevini yerine getirmiş, güçlü sesinizle haykırmak suretiyle hiçbir engelin azminizi kırmayacağını herkese göstermiş oldunuz. 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninki kadar temiz ve sağlam bir askere rastlanılmamıştır' sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin askere olan tutkusunu ve bağlılığını göz önüne sermiştir. Eminim ki sizler de bu duygularla yetiştirildiniz. Değerli aileler, bugün askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki parıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz."

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı, törene katılan aileler de duygulandı.