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Bursa'da emniyet şeridinde kaza: Tır sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesi diğer tıra takılı kaldı ve kupası yerinden sökülerek sürüklendi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde emniyet şeridinde duraklayan tıra arkasından çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa-İzmir kara yolunda Bursa yönüne seyreden E.Ö. (35) idaresindeki 35 BEZ 024 plakalı tır, Gölyazı Mahallesi yakınında emniyet şeridinde duraklayan odun yüklü 50 AAH 510 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazanın şiddetiyle E.Ö'nün kullandığı tırın dorsesi diğer tıra takılı kaldı, kupası ise yerinden sökülerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürüklenerek hurdaya dönen tırın kupasından çıkarılan yaralı E.Ö, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazaya karışan tırları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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