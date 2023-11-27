Bursa'da Elektronik Uyarı Tabelalarının Montajı Nedeniyle Yollar Kapatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelalarının montajı sebebiyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelalarının montajı sebebiyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Mudanya Kavşağı ile Acemler Kavşağı arası Ankara gidiş istikametinde 28 Kasım Salı 01.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Trafikte aksama olmaması için sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir." - BURSA