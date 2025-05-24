Bursa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Bursa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
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İnegöl ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşerek yaralanan anne Solmaz I. ve oğlu Yusuf hastaneye kaldırıldı. Küçük Yusuf'un oyuncağını elinden bırakmadığı görüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen Solmaz I. (40) ve oğlu Yusuf (2), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf'un, oyuncağını elinden bırakmadığı görüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Bin Konutlar mevkisinde meydana geldi. Solmaz I., oğlu Yusuf'u arkasına alarak bindiği elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babası Erdal I.'nın kucağında hastaneye giren çocuğun, oyuncağını elinden hiç bırakmadığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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